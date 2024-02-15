Подмосковье 15 февраля 2024, 10:27 Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде и гололедице Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей минимизировать поездки на машине в связи со сложной дорожной ситуацией. Из-за снегопада и гололедицы вероятность заторов увеличилась, а видимость — ухудшилась.

В четверг и пятницу в Московском регионе прогнозируются снегопад и сильный ветер. На дорогах возможно образование гололедицы. Видимость затруднена, поэтому существует большая вероятность появления заторов.

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Дорожные службы Подмосковья проводят плановую очистку от снега и проивогололедную обработку проезжей части.

Водителей призвали не совершать резких маневров, снижать скорость перед пешеходными переходами и быть осторожными у образовательных учреждений. Пешеходам важно надевать светоотражатели на одежду и не спешить при переходе дороги.

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