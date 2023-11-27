27 ноября 2023, 17:53
Водителей Подмосковья предупредили о сложных погодных условиях
Подмосковным автомобилистам напомнили о важности соблюдения ПДД, особенно во время снегопада и гололедицы. Водителей призывают не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в сложных погодных условиях особенно важно быть внимательными на дорогах, соблюдать требования знаков, держать дистанцию, не обгонять в запрещенных местах и не превышать скорость.
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Пешеходам советуют использовать световозвращатели, переходить дорогу только в оборудованных для этого местах и ожидать общественный транспорт строго на остановках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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