Водителей Подмосковья предупредили о морозах и призвали пересесть на общественный транспорт

Синоптики прогнозируют в Подмосковье сильные морозы до −30 градусов. Самыми холодными днями будут 9 и 10 февраля. В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвало водителей пересесть с автомобилей на общественный транспорт.

Ночью с 9 на 10 февраля ожидаются морозы ниже −30 градусов, а с 12 февраля в регионе прогнозируют метель, может выпасть до 40% от месячной нормы осадков.

Из-за неблагоприятных погодных условий дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Оперативный штаб круглосуточно следит за погодно-дорожной ситуацией. Дороги региона обработали для предотвращения скользкости.

Водителей призвали пересесть на общественный транспорт, потому что вождение в сильные морозы не рекомендуется. Низкие температуры пагубно влияют на подвеску с тормозами. Специалисты отметили, что всего 50 километров поездки при температуре −30 градусов по износу равны 500 километров летнего пробега.

Если все же вы выбрали личный транспорт, то следует соблюдать несколько правил безопасности: не торопитесь — первые несколько километров стоит ехать медленно, избегайте резких нажатий на газ и разгоняйтесь плавно.

Главное — не превышать скорость. На дорогах в такую погоду будет сложно оперативно среагировать на поворотах: автомобиль может занести, а это может привести к аварии.

Обратите внимание на то, что тормозные диски и колодки могут заледенеть, поэтому тормозить следует начинать заранее, в начале пути, позже они прогреются. Стоит обратить внимание и на шины: некоторые модели покрышек на холоде могут замерзнуть и потерять тормозные свойства.

Быть осторожными призвали и пешеходов: не переходите проезжую часть не по переходам, а на переходах убедитесь, что для вас горит разрешающий сигнал светофора и отсутствуют приближающиеся машины.