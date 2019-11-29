Водителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах
Потенциально опасные участки дорог будут обработаны пескосоляной смесью. Для этого направлено порядка 350 единиц техники. В период с 13:00 29 ноября по 18:00 30 ноября в регионе ожидаются дождь и мокрый снег.
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Подмосковный Минтранс рекомендует водителям подготовить транспортные средства к температурному режиму, отказаться от поездок на личном транспорте на длительные расстояния.
При управлении автомобилем необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим, избегать обгонов.
Также стоит быть аккуратными и пешеходам — переходить дорогу только по пешеходным переходам, а в темное время суток носить светоотражатели.
В предстоящие выходные прогнозируется понижение температуры от –1°С до –10°С. В некоторых муниципалитетах Подмосковья отрицательные температурные режимы могут сопровождаться выпадением осадков.