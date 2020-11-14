Водителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах

Подмосковным водителям, которые еще не «переобули» колеса своих автомобилей на зимнюю резину, не стоит выезжать вечером 14 ноября. На дорогах региона ожидается гололедица. Предупреждение выпустило Министерство транспорта Московской области.

В ночь с субботы на воскресенье температура в регионе опустится до -2 градусов. Возможны осадки и гололедица.

Для безопасности водителей организовано дежурство дорожных служб. За транспортной ситуацией в круглосуточном режиме следят сотрудники специального штаба.

Водителей попросили не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за ситуацией на дорогах.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московской области из-за тумана и гололедицы. В ночь на воскресенье, 15 ноября, синоптики пообещали температуру ниже нуля и небольшие осадки, которые продолжатся днем.