Подмосковье 12 апреля 2024, 17:58 Водителей оштрафовали на 278 тысяч рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья с 1 апреля ГУСТ МО

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Народные инспекторы зафиксировали 70 эпизодов неправильной парковки во дворах и у контейнерных площадок в Подмосковье с апреля. Общий штраф, который придется заплатить водителям, составил 278 тысяч рублей.

«В 46 случаях водители оставляли машины рядом с контейнерными площадками. Еще 24 автовладельца в качестве места для стоянки выбрали зону зеленых насаждений. К сожалению, после таких инцидентов вместо газона остается только грязь и поврежденный почвенный слой», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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Значительную часть от общей суммы штрафов — 110 тысяч из 278 — получили водители из Ленинского округа. А чаще других нарушения фиксировали в ЖК «Зеленные Аллеи», «Восточное Бутово» в поселке Боброво, в микрорайоне Южные Горки в поселке Мещерино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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