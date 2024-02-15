Подмосковье 15 февраля 2024, 18:33 Акция «Нетрезвый водитель» в Одинцове продлится до конца недели Unsplash

Читать 360tv в

Госавтоинспекция Московской области проводит профилактическую акцию «Нетрезвый водитель» с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения проходят с 12 по 18 февраля.

В ходе акции инспекторы Госавтоинспекции используют метод массовой проверки, перемещаясь по различным участкам дорог и проводя проверку большого числа водителей. В работе также задействованы отдельные группы нарядов дорожно-патрульной службы.

Реклама

Госавтоинспекция призывает жителей Одинцова не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о подозрительных водителях по телефону доверия: 8-495-692-70-66.

За период с пятницы по воскресенье в Подмосковье привлекли к ответственности 133 водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения: 57 в состоянии опьянения, 67 отказались от прохождения освидетельствования, и 9 водителей, лишенных прав управления и повторно севших за руль в нетрезвом виде, теперь грозит уголовная ответственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».