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    30 ноября 2021, 13:36

    Водителей и пешеходов в Подмосковье призвали к осторожности из-за ветра и мокрого снега

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье из-за сильных порывов ветра и мокрого снега 30 ноября. Вечером температура опустится до минусовых значений и появится гололедица.

    Водителей и пешеходов в Подмосковье призвали к осторожности из-за ветра и мокрого снега | Изображение 1

    Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Водителей призвали не превышать разрешенную скорость и не оставлять машины под шаткими конструкциями.

    Пешеходам напомнили, что в такую погоду не следует ходить под электросетями, деревьями и рекламными щитами.

    В Московской области объявлено экстренное предупреждение по погоде

    Минтранс Подмосковья.

    До девяти часов вечера ожидаются порывы ветра, способные достигать 25 метров в секунду.

    Ранее стало известно, что сегодня штормовой ветер повалил деревья в Москве.