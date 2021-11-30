Водителей и пешеходов в Подмосковье призвали к осторожности из-за ветра и мокрого снега

Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье из-за сильных порывов ветра и мокрого снега 30 ноября. Вечером температура опустится до минусовых значений и появится гололедица.

Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Водителей призвали не превышать разрешенную скорость и не оставлять машины под шаткими конструкциями.

Пешеходам напомнили, что в такую погоду не следует ходить под электросетями, деревьями и рекламными щитами.

В Московской области объявлено экстренное предупреждение по погоде Минтранс Подмосковья.

До девяти часов вечера ожидаются порывы ветра, способные достигать 25 метров в секунду.

Ранее стало известно, что сегодня штормовой ветер повалил деревья в Москве.