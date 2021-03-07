Водителей и пешеходов Подмосковья призвали быть внимательными из-за снегопада

Водителей Московской области призвали соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть аккуратными во время прогулок. На регион 7 марта обрушился снег, образовалась гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На дорогах в Подмосковье возможны заносы и гололедица, сыплет снег, причем местами сильный. Вечером температура воздуха опустится до -5…-3 градусов. Ночью столбики термометра покажут -7.

«Водителей и пешеходов призываем быть аккуратными. На дорогах и у пешеходных переходов прогнозируется ухудшение видимости. Заранее останавливайтесь у переходов. Не превышайте скорость и не маневрируйте», — говорится в сообщении.

В Московской области из-за непогоды объявили экстренное предупреждение.

Ранее автолюбителей в Москве тоже призвали соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров из-за сильного снегопада. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

До большинства регионов европейской части России 7 марта добралась непогода. Пришли снегопады и закружили метели с порывами ветра до 20 метров в секунду.