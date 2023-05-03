Подмосковье 03 мая 2023, 14:20 Водителей и пешеходов Подмосковья пригласили пройти тест на знание ПДД «Легенды дорог» Национальные проекты России

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Минтранс Подмосковья сообщил о запуске теста «Легенды дорог» для водителей и пешеходов по мотивам комиксов. Ответив на 15 вопросов о правилах дорожного движения, участники получат результат и узнают, кто супергерой, а кому надо освежить знания.

Тест выпустили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проверить свои знания можно на сайте нацпроектов России.

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Получившийся результат отразит тот образ, который характеризует поведение участника теста на дорогах — героя или монстра. Все задания нарисованы в стиле комиксов, а итог понравится и взрослым, и юным участникам дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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