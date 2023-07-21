Подмосковье 21 июля 2023, 16:32 Водителей большегрузов в Богородском округе проверили на соблюдение режима труда и отдыха Телеканал «360»

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Автоинспекторы провели рейд на трассе М-7 «Волга» в Богородском округе. Они проверили, как водители большегрузов соблюдают режим труда и отдыха во время поездки.

Бывает, что из-за желания быстрее доехать до точки назначения водители не останавливаются на отдых и засыпают за рулем. Сотрудники отделения Госавтоинспекции «Ногинское» и 5-го батальона 2-го полка дорожно-патрульной службы в ходе рейда напомнили водителям, что из-за утомления можно попасть в аварию.

Они раздали памятки с правилами режима труда и отдыха. Так, ехать за рулем нельзя дольше четырех часов подряд, нужно обязательно прерваться на часовой отдых. Для этого на трассе М-7 «Волга» предусмотрены парковки для большегрузов и легковых автомобилей.

Подобные рейды проводятся регулярно для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

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