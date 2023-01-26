Подмосковье 26 января 2023, 08:30 Водителей большегрузов и такси проверили на соблюдение режимов скорости и труда в Балашихе

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Госавтоинспекторы в Балашихе провели спецрейд. Инспекторы проверили почти 60 грузовых авто и перевозчиков пассажиров, выявив 11 нарушений.

Каждый большегруз должен быть оборудован тахографом. Это устройство помогает контролировать часы работы и скоростной режим. Инспекторы сверяли данные, которые показывал аппарат. Также проверяли состояние машин, наличие незаконных изменений в конструкции и необходимые для работы документы: путевой лист, диагностические карты, удостоверение и страховку.

Такие рейды проводят три раза в месяц. Задачи всегда одинаковые.

«Снижение уровня аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, повышение контроля <…> в рамках соблюдения ими законодательства в области безопасности дорожного движения», — рассказал начальник отдела технического надзора госавтоинспекции «Балашихинское» Виктор Лядункин.

Нерадивых водителей и перевозчиков ждали штрафы. Для юрлиц они значительно больше, чем для рядовых водителей. Например, за езду без тахографа придется заплатить 50 тысяч рублей.

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