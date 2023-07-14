Подмосковье 14 июля 2023, 11:43 Водитель пожарной машины спас тонувшего в реке мальчика в Зарайске Unsplash

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Водитель пожарной машины Михаил Мазепов спас мальчика, тонувшего в реке Осетр в Зарайске. Случай, который мог закончиться трагедией, произошел в день его дежурства на городском пляже.

Шестиклассник, не умеющий плавать, вместе с другом на небольших надувных матрасах хотел переплыть реку. Однако матрас из-под него выскользнул, и он начал тонуть. Пожарный Михаил Мазепов, работавший в тот день спасателем на городском пляже, прыгнул в воду и спас мальчика.

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Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и семья мальчика поблагодарили Михаила за помощь. На встрече в пожарной части глава муниципалитета вручил Михаилу благодарственное письмо, а спасенный школьник подарил ему торт.

Спасатели напоминают, что в воде нужно рассчитывать свои силы и не заплывать за буйки.

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