19 января 2023, 19:58
Водитель «Мострансавто» спас пассажирку автобуса в Подмосковье
Водителя «Мострансавто» наградят за спасение пассажирки в Подмосковье
Водителя «Мострансавто» Виктора Головина наградят за спасение пассажирки, которой стало плохо в салоне автобуса. Он оперативно доставил женщину в больницу. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.
Реклама
В ведомстве рассказали, что Головину вручат благодарственное письмо министра транспорта Московской области, а также наградят премией от «Мострансавто».
Головин работает на маршруте № 17. В начале января в салон автобуса вошла пассажирка, которой внезапно стало плохо. Водитель быстро сориентировался и довез женщину в ближайшую больницу. Там ей оказали первую помощь.
«Пассажирка села на переднее место рядом со мной, повернулась и говорит, что очень плохо себя чувствует. Она что-то начала искать в сумочке, достала ингалятор, воспользовалась им, но, видимо, тот не помог», — рассказал Головин.
По словам водителя, у женщины начали закатываться глаза. Он начал проверять пульс на руке, но он не прощупывался.
«Повернулся к пассажирам, объяснил ситуацию и сказал, что нужно срочно везти женщину в больницу. Все согласились», — добавил водитель.
Больницы
Автобусы
Реклама
Реклама