Подмосковье 19 января 2023, 19:58 Водитель «Мострансавто» спас пассажирку автобуса в Подмосковье Водителя «Мострансавто» наградят за спасение пассажирки в Подмосковье Telegram-канал Минтранса Подмосковья / Telegram

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Водителя «Мострансавто» Виктора Головина наградят за спасение пассажирки, которой стало плохо в салоне автобуса. Он оперативно доставил женщину в больницу. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

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В ведомстве рассказали, что Головину вручат благодарственное письмо министра транспорта Московской области, а также наградят премией от «Мострансавто».

Головин работает на маршруте № 17. В начале января в салон автобуса вошла пассажирка, которой внезапно стало плохо. Водитель быстро сориентировался и довез женщину в ближайшую больницу. Там ей оказали первую помощь.

Telegram-канал Минтранса Подмосковья / Telegram

«Пассажирка села на переднее место рядом со мной, повернулась и говорит, что очень плохо себя чувствует. Она что-то начала искать в сумочке, достала ингалятор, воспользовалась им, но, видимо, тот не помог», — рассказал Головин.

По словам водителя, у женщины начали закатываться глаза. Он начал проверять пульс на руке, но он не прощупывался.

«Повернулся к пассажирам, объяснил ситуацию и сказал, что нужно срочно везти женщину в больницу. Все согласились», — добавил водитель.