Подмосковье 03 мая 2023, 14:58 Водитель из Химок получил благодарность от правительства за предложение по улучшению работы светофоров

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Водитель автобуса из Химок Юлия Хафизова заняла второе место в областном конкурсе. Она предложила одно из лучших решений по улучшению работы светофоров.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова наградила химкинского водителя грамотой и вручила ценный приз.

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«Водители общественного транспорта ежедневно совершают множество поездок по маршрутам региона. Они <…> знают на собственном опыте, какие изменения могут повысить качество оказания транспортных услуг, сделать поездки на общественном транспорте более комфортными и безопасными», — отметила Анна Кротова.

Всего на конкурс «Лучшее предложение водителя, направленное на повышение привлекательности пассажирского общественного транспорта Московской области» поступило 800 предложений от водителей из разных городов региона.

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