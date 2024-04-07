Подмосковье 07 апреля 2024, 15:27 Водитель грузовика погиб в ДТП в Клину Пресс-служба ГУ МВД по Московской области

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Смертельная авария с участием грузового автомобиля произошла сегодня на 96-м километре дороги М-11 в Клину. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. От удара машина загорелась. Водитель погиб на месте.

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

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