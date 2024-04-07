07 апреля 2024, 15:27
Водитель грузовика погиб в ДТП в Клину
Смертельная авария с участием грузового автомобиля произошла сегодня на 96-м километре дороги М-11 в Клину. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.
По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. От удара машина загорелась. Водитель погиб на месте.
Реклама
Сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств случившегося.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Грузовики
ДТП
Реклама
Реклама