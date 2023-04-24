Подмосковье 24 апреля 2023, 13:46 Водитель автобуса в Раменском оказал первую помощь мужчине и спас ему жизнь

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Водитель «Мострансавто» из МАП № 4 в Раменском Хушбахт Шодиев спас мужчину, которому стало плохо на автобусной остановке: он упал без сознания и не подавал признаков жизни.

Сотрудник «Мострансавто» остановил автобус и бросился мужчине на помощь. Не обнаружив признаков жизни, водитель начал делать искусственный массаж сердца. В это время пассажиры вызвали скорую помощь, которая прибыла на место примерно через семь минут.

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Все это время Хушбахт Шодиев пытался сохранить жизнь человека. Мужчину доставили в Раменскую ЦРБ. Главный врач считает, что спасти пациента удалось только благодаря своевременным действиям водителя.

«Такие люди, как Хушбахт Курбонович, — достойный пример профессионализма и неравнодушия, которые помогли спасти жизнь человеку. Водитель обязательно будет награжден», — отметили в «Мострансавто».

Водителя компании отметят благодарственным письмом от Минтранса Подмосковья, а также денежной премией от компании. Хушбахт Курбонович работает в «Мострансавто» с 2021 года и получает только положительные отзывы о своем труде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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