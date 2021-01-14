Водитель автобуса в Подмосковье спас 30 пассажиров от столкновения с самосвалом
Автобус большого класса ЛиАЗ–5250 ехал по маршруту № 23 «ст. Лобня — Круглое Озеро». По предварительной информации, самосвал занесло на дороге. Чтобы не допустить лобового столкновения, водитель автобуса Василий Вдовин предпринял экстренный маневр.
Благодаря его действиям пассажиры и сам водитель автобуса не пострадали. Повреждения получил только кузов автобуса. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что основной удар пришелся на переднюю часть автобуса. В нем выбило некоторые стекла, а также сильно покорежило левую часть водительской кабины и переднюю дверь для входа пассажиров.
Пассажиры при выходе из салона благодарили водителя за его мастерство, профессионализм и самообладание.
Василий Вдовин работает в Мострансавто около 10 лет. Благодаря его действиям травм и жертв удалось избежать. При этом общий водительский стаж сотрудника — 23 года.