Водитель автобуса в Подмосковье отбил ребенка от нетрезвого пассажира

Водитель автобуса № 323 Евгений Тютькин спас несовершеннолетнего пассажира от нападок пьяного мужчины. Помощь смелого водителя потребовалась ребенку на конечной станции в поселке Октябрьский — дебошир стал кидаться на школьника и трясти его за рюкзак. О спасении сообщил сайт «Мострансавто».

Автобус выполнял рейс от станции метро «Выхино». На одной из остановок в салон зашел мальчик, оплатил проезд и занял место рядом с водителем. В какой-то момент в автобусе повздорили двое мужчин: они ругались и вели себя агрессивно. После замечания водителя оба успокоились, а чуть позже один из дебоширов сошел на остановке.

«Мы уже были в поселке Октябрьский, когда мальчик вышел из автобуса. А потом смотрю — за ним пошел и тот мужчина, который конфликтовал. Он подошел к парню, схватил его за рюкзак и начал трясти, а еще нецензурно выражаться», — рассказал Евгений Тютькин.

Водитель поставил автобус на тормоза, предупредил диспетчера и ринулся на помощь. Он оттащил конфликтовавшего мужчину от мальчика и держал его, пока школьник не скрылся из виду. Буйный пассажир не смог объяснить Тютькину причины, по которым он привязался к ребенку.

Водитель рассказал, что не смог бы оставить ребенка в опасности. Своим поступком он не гордится и заявляет, что поступил по-отцовски.

Евгений Тютькин работает в «Мострансавто» с 2014 года. В качестве благодарности за проявленную гражданскую позицию компания вручит ему грамоту.

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