Подмосковье 18 марта 2024, 15:13 Водитель автобуса в Люберцах нашел рюкзак с 500 тысячами рублей и вернул его пассажиру Мострансавто

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Рюкзак, в котором находилось полмиллиона рублей наличными, нашел водитель автобуса Артем Хрзаян в Люберцах. Ценную находку вернули владелице.

Артем Хрзаян работает водителем автобуса на маршруте компании «Мострансавто» № 441. Он перевозит пассажиров Жуковского до метро «Котельники».

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17 марта Хрзаян выполнял обычный рейс, и на конечной остановке, как всегда, пошел осматривать салон автобуса. Тут он и заметил, что один из пассажиров оставил на сиденье рюкзак.

«Рюкзак был расстегнут, поэтому я увидел, что в нем лежат деньги и комплект документов. Все это находилось на сиденье за водительским местом, а я хорошо помнил, что там сидела женщина. Первым делом позвонил в диспетчерскую и рассказал о находке. Оказалось, что пассажир уже обнаружил пропажу и тоже позвонил диспетчеру. Мы договорились встретиться», — рассказал водитель.

Забытый рюкзак вернули хозяйке, которая поблагодарила честного и добросовестного сотрудника «Мострансавто». В компании уточнили, что Артем Валерьевич работает у них с 2012 года.

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