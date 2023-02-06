Подмосковье 06 февраля 2023, 16:32 Водитель автобуса в Химках спас пассажира с сердечным приступом

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Мужчину с сердечным приступом доставил в больницу водитель автобуса в Химках, которому пришлось сойти с маршрута ради спасения жизни неизвестного человека. Пассажиры поступок шофера одобрили.

Нурлан Шарипов утром вышел на свой обычный маршрут № 8 «Станция Химки — Мишино». На одной из остановок он увидел в зеркало, как к автобусу бежит опоздавший пассажир. Уже перед входом в салон он поскользнулся и упал.

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«Когда мужчина сел в кресло, он начал терять сознание. Я вышел из кабины и увидел, что у него синеют губы, а я знаю, что это — проблемы с сердцем. Значит, счет идет на минуты», — вспоминает водитель.

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Нурлан немедленно сошел с маршрута и поехал в больницу. Благо люди в салоне по-человечески отнеслись к ситуации и поддержали шофера.

«Никто не скандалил, наоборот, все говорили мне, чтобы ехал быстрее», — рассказал Шарипов.

Один парень сел рядом с пострадавшим мужчиной и говорил с ним, чтобы тот не потерял сознание. В тот день многие опоздали на работу, но человека удалось довезти до больницы, где ему оказали помощь.

Позже спасенный пассажир поблагодарил водителя автобуса и сказал, что если бы еще чуть-чуть протянули время, его могли бы не спасти.