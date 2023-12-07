Подмосковье 07 декабря 2023, 13:43 Водитель автобуса в Химках Иван Ветров помог упавшему на асфальт человеку Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Водитель автобуса на маршруте № 345 в Химках Иван Ветров помог человеку, которому стало плохо на дороге. Во время рейса он заметил, как мужчина падает на асфальт в районе Бусиновской хорды. Водитель остановил автобус и вызвал скорую пострадавшему.

Из-за сильного удара у упавшего мужчины пошла кровь из уха, а также начались судороги. Иван Ветров приложил чистую тряпку к месту удара и вызвал скорую.

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«За поворотом на аварийке стояла машина такси. Начал ее объезжать, в этот момент шел мужчина. Я сразу понял, что это был водитель этого такси. <…> Когда начал завершать маневр, увидел таксиста, падающего на асфальт. <…> Он, видимо, отключился на ходу, потому что даже не сгруппировался. Удар головой об асфальт был такой сильно, что буквально почувствовал его на себе», — рассказал Иван Ветров.

Иван дождался скорую и передал пострадавшего специалистом. Водитель очень рад, что смог помочь человеку.

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