Подмосковье 24 ноября 2023, 17:02 Водитель автобуса Шухрат Пулатов спас пассажира с конвульсиями и судорогой в Пушкино Минтранс Подмосковья

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Шофер «Мострансавто» Шухрат Пулатов спас пассажира, которому стало плохо во время рейса по маршруту № 35 в Пушкинском округе. Случай произошел 22 ноября.

Как рассказал водитель автобуса, он заметил, что молодому человеку стало очень плохо, и остановил автобус. У парня начались конвульсии и судороги, пошла пена изо рта. Пулатов вошел в салон и вместе с другими пассажирами оказал студенту первую помощь. Затем шофер вызвал скорую и поехал ей навстречу.

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Около остановки «Новая деревня» водитель увидел медиков и передал молодого человека им. Парень от госпитализации отказался и продолжил поездку на маршруте. В Минтрансе Подмосковья отметили, что пассажиры автобуса отнеслись к ситуации с пониманием.

Шухрат Пулатов работает в МАП № 10 города Королев с 2020 года. Он пошел по стопам отца, который тоже работает в пассажирских перевозках уже больше 30 лет. Водитель героем себя не считает и говорит, что просто выполнял свою работу.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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