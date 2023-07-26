Подмосковье 26 июля 2023, 18:50 Водитель автобуса перенес на руках из зоны подтопления 6 пассажиров в Одинцове Фото: unsplash.com

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В Одинцове водитель автобуса № 1055 перенес на руках шесть женщин-пассажиров, которые застряли в зоне подтопления возле станции. Большая лужа образовалась после обильных дождей, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В регионе прошли обильные осадки — за один день почти четверть месячной нормы. Сотрудники администрации Одинцовского округа ведут оперативные работы по ликвидации подтопления, которое образовалось на подъездных дорогах к станции Одинцово», — уточнили в ведомстве.

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Героем оказался водитель транспортной компании «Альфа-Грант». Его зовут Физули Исмаилов. За поступок мужчина получит премию.

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