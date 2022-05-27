Водитель автобуса из Балашихи помог потерявшейся пожилой женщине попасть домой

Водитель автобуса из Балашихи Антон Долков в свою рабочую смену помог пожилой женщине попасть домой. Бабушка не могла вспомнить, где живет и не понимала, куда едет.

Антон проявил чуткость и неравнодушие и подробно расспросил женщину, после чего вызвал полицию и доставил бабушку до места встречи с правоохранителями.

«Я сразу ее вспомнил: она вместе с другими пассажирами вошла в автобус на станции Железнодорожная. Очень спокойно начал ее расспрашивать. Она сказала, что помнит лишь свое имя, отчество и фамилию, а также дату и год рождения — 27 января 1939 года. Я сказал, чтобы она не переживала, и мы договорились, что вместе со мной она доедет на станцию, куда я вызову полицию, чтобы они помогли разыскать ее родственников. Затем я позвонил в полицию и рассказал, что случилось, а также обозначил, когда буду на станции», — рассказал водитель.

Женщину благополучно доставили домой, а Антона поблагодарили за помощь и неравнодушие.