Вода вкусная и полезная. Родник благоустроили в шатурской деревне Новосидориха

В подмосковной Шатуре восстановили родник, популярный среди местных жителей. Это лесной источник рядом с деревней Новосидориха. Родник возродили по программе губернатора Московской области.

За дело взялись сотрудники Мособллеса. Неделя ушла на разработку проекта благоустройства, и месяц — на его реализацию. Лесничие вырубили старые сухие деревья, убрали мусор. Теперь к роднику ведет удобный спуск, а рядом с ним — удобная площадка, набирать воду — легко.

«Вода здесь чистая и вкусная». Родник у деревни Хрущево благоустроили в Рузском округе Подробнее

«Родник был в запущенном состоянии, заросший папоротником, кустарником, попадала туда верховая вода после дождя, сгнивший сруб был. В связи с тем, что у нас действует губернаторская программа, мы этот родник взяли под опеку, навели порядок, сруб старый убрали, почистили», — сказал Михаил Шпагин, директор Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Около источника появилась целая зона отдыха. Ежедневно за вкусной и полезной водой сюда приезжают десятки жителей. Сергей Коршунов один из них. Мужчина уже четверть века пьет исключительно родниковую воду. Берет сразу с запасом — литров 60. Сергей проверил качество воды в роднике, оно оказалось отменным.

«На этот родник я хожу давно, вода здесь очень вкусная! Она очень долго хранится, не портится и это мой постоянный источник воды. Стало очень удобно, стали очень хорошие ступеньки, сверху родник с крышкой — уже не будет игольник туда попадать — это очень хорошо, красиво сделали», — сказал Сергей Коршунов, житель г.о. Шатура.

Источник фото: телеканал «360»

Это не первый родник в городском округе Шатура, который был благоустроен лесничими. В этом году они обновили еще несколько источников. Летом в Шатуре не раз проводились субботники. В общей сложности волонтеры собрали и вывезли более 10-ти кубометров мусора. Источник рядом с деревней Новосидориха пока безымянный. Освящение его прошло в Михайлов день — праздник, когда православные почитают Архангела Михаила.

«Я всех поздравляю с этим праздником, у нас, как жителей Шатуры, появилось еще одно маленькое местечко, где можно приехать, набрать хорошей воды, освященной воды. Дай бог, чтобы люди свою малую родину с такими чудесными точками для духовной и телесной пользы любили, уважали, любили!» — сказал Владислав Решетников, благочинный Шатурского церковного округа.

Источник фото: телеканал «360»

Вода в роднике не только вкусная, но и полезная. Об этом свидетельствуют проведенные анализы. Лесничие уверены, что после обновления очередь к источнику вырастет.