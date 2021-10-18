Вода станет чище. МинЖКХ наметило план работ в Солнечногорске

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский провел совещание в Солнечногорске, на котором обсуждались вопросы улучшения качества водоснабжения и решение других проблем в городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании под руководством глав МинЖКХ Подмосковья приняли участие заместители министра, глава администрации Солнечногорска, представители профильных служб и организаций. Велиховский рассмотрел вопросы готовности объектов теплогенерации, водоснабжения и инженерных сетей.

Министр ЖКХ поручил взять на контроль реконструкцию водозаборного узла № 14 в деревне Новая и ВЗУ № 1 в дачном поселке Поварово в микрорайоне Поваровка. Велиховский также поручил в 2021 году начать разработку проектной документации на строительство сетей водоснабжения в селе Голубое, чтобы обеспечить жителей чистой питьевой водой.

На заседании также обсуждались планы расширения строительства и ремонта инженерных сетей, работа регионального оператора и ремонт контейнерных площадок на территории округа.

Рассмотрели и обращения от жителей Солнечногорска. В МинЖКХ ранее поступали жалобы на работу очистных сооружений в 1-м микрорайоне дачного поселка Поварово. Для обеспечения безаварийности проект реконструкции канализационных очистных сооружений в населенном пункте включили в план мероприятий на 2021 год. Также для улучшения качества водоснабжения будут проведены работы по реконструкции пяти ВЗУ.

Средства на капитальный ремонт аварийных участков уже выделены.

Ремонт теплосетей между тем уже заканчивают в бывших военных городках Балашихи.