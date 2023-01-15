Подмосковье 15 января 2023, 11:58 Вода и тепло вернулись в дома жителей Поварово в Солнечногорском округе после аварии Министерство ЖКХ Московской области

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Ремонтники вернули воду и тепло в дома жителей поселка Поварово в Солнечногорске. Жильцы 47 многоэтажек оставались без отопления и водоснабжения сутки из-за аварии на трубопроводе, случившейся 14 января.

К месту аварии срочно вызвали специалистов для ликвидации прорывов. Тем временем сотрудники администрации предлагали помощь людям, в чьих квартирах сильно похолодало. Жителям предложили согреться в здании ДК «Геофизик».

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На место аварии прибыли представители правительства Московской области.

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«Технологические отказы были связаны и с подачей холодной воды на котельную. Происходили утечки внутри города. Все эти технологические нарушения шли одно за одним достаточно продолжительное время. Я выехал ночью провести штаб, чтобы разобраться и обеспечить всеми энергоресурсами людей», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Администрация городского округа через чаты и старших по домам информировала людей о том, как развивается ситуация. Также проводились непосредственные обходы домов.

«В частности в микрорайоне „Лесхоз“ мы ходили по квартирам и смотрели за температурным режимом, предлагали жителям нагреватели», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Большинство семей не воспользовались предложенными мерами поддержки — терпеливо ждали воды и справлялись своими силами.

Большую часть неполадок устранили к ночи, примерно в 00:00 в 1-м и 2-м микрорайонах водоснабжение и тепло вернулись в дома. В «Лесхозе» времени ушло немного больше, но через несколько часов стало теплее и в квартирах этого микрорайона.

Работы в поселке полностью завершили сегодня к 04:00.