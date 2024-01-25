Подмосковье 25 января 2024, 09:11 Вода и отопление вернулись в Кузьмино после коммунальной аварии Пресс-служба администрации города или района

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Поставка воды и отопления жителям деревни Кузьмино в Сергиево-Посадском округе Московской области возобновилась ночью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Около полуночи глава округа Дмитрий Акулов лично зашел к тем, кто еще не спал, чтобы убедиться, что холодная вода появилась даже на верхних этажах жилых домов. Котельная на тот момент разогревалась, отопление тоже начало возвращаться в квартиры. Однако специалисты продолжали работать на водозаборной скважине. Насосы запитали напрямую.

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На месте организовали оперативный штаб с участием представителей ООО «Газпром теплоэнерго МО», МУП «Водоканал» и энергетиков. Инженеры продолжили отслеживать ситуацию.

Ранее в Кузьмино остановилась котельная 2014 года. Из строя вышел преобразователь частоты, регулирующий подачу электроэнергии в зависимости от разбора воды. Эксперты оперативно приступили к ликвидациям последствий. На котельную подвезли воду.