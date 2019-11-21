Вода чистая и без запаха. В Ильинском-Усово проверили очистные сооружения

От «Ильинских лугов» пахнет не луговыми травами, а зловонием» — бьет тревогу общественность. По словам жителей, стоки нового жилого комплекса сбрасываются в чистое поле безо всякой очистки. А рядом не только заповедные места, но и питьевой водозабор.

В Ильинском-Усово прошла проверка сотрудников областной аварийно-восстановительной службы, администрации округа и «Водоканала».

«Мы постоянно проводим обследования, проверку территорий, прудов значит за последнее время там, вот я работаю три года всего, никаких сбросов несанкционированных, кроме той точки, которая согласована, не было», — сказал Игорь Пыпин, начальник службы канализации ПАО «Водоканал».

Источник фото: телеканал «360»

Изначально подразумевалось, что застройщик ГК «ПИК» возведет не только дома, но и инфраструктуру для них, в том числе, очистные сооружения. Построят, но позже, говорят проверяющие.

«Со слов группы компании ПИК, они уже прошли госэкспертизу, группа компаний ПИК должны построить очистные сооружения свои — 4 квартал 2020 года — после ввода в эксплуатацию данных очистных сооружений все сети, которые сейчас сбрасываются в наши очистные сооружения, будут переподключены на их очистные сооружения. Старые очистные сооружения будут ликвидированы за ненадобностью», — сказал Максим Комловский, начальник территориального управления Ильинское.

По данным администрации, в 2018 году первые корпуса района «Ильинские луга» по временной схеме были подключены к уже работающим старым сооружениям типа биологической очистки в несколько этапов: отстой, хлорирование и снова отстой в специальных прудах. Система справляется, заверяют чиновники, то же говорят и в Водоканале, и в аварийной службе Московской области. Рассчитаны сооружения на 2000 кубометров сбросов в сутки, а загружены по факту — на 1800.

Источник фото: телеканал «360»

«Прибыли по распоряжению министра ЖКХ Московской области проверить техническое состояние очистных сооружений Ильинское-Усово. Значит, состояние очистных сооружений мы считаем удовлетворительное. Вода на выходе в очистных сооружениях прозрачная, без запаха, без примесей», — сказал Александр Набока, начальник ТУОК № 2 ГКУ МО «МОС АВС».

По словам Антона Велиховского, и.о. министра ЖКХ Московской области, очистные сооружения работают в регламентном режиме, никаких нарушений в работе очистных не выявлено. Кроме того, в 2017 году был произведен капитальный ремонт данных очистных сооружений. И на сегодняшний день процент загрузки составляет не более 80% от мощности данных очистных сооружений.

Жители жаловались, что стоки подступили к кладбищу, где похоронены их предки. Комиссия прошла до самого погоста. По итогам обследования нарушений не обнаружено. Участники проверки заверили, что будут держать вопрос на контроле.