Подмосковье 24 августа 2023, 12:03 Вода — чище, отопление — надежнее: как меняется Солнечногорск

Читать 360tv в

Строительство школ на улице Клубной и в деревне Голубое, реализация программы «Чистая вода», новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Жукова и решение проблем с отоплением — все это позволило повысить качество в Солнечногорске за последние несколько лет. К марту 2024 года завершится ремонт Екатерининского коллектора, который улучшит качество коммунальных услуг для 50 тысяч человек.

В сентябре 2024 года свои двери распахнет долгожданная школа на 1375 мест в деревне Голубое. В четырехэтажном здании расположатся учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовая и все необходимое, что нужно для комфортного обучения.

Реклама

С 2018 года в округе завершилось благоустройство трех очередей набережной озера Сенеж, а до сентября этого года приведут в порядок еще два участка.

Кроме того, для обеспечения безопасности на ж/д путях построили подземные переходы на станциях «Поварово-1» и «Подсолнечная». Жители Солнечногорска ждали этого события свыше 60 лет.

На 2024 год в округе запланировали открытие детского сада в Рекинцо-2, а также нового корпуса Поваровской школы. Образовательное учреждение на улице Клубной сможет принять 300 учеников. Для ребят обустроят учебные кабинеты, мастерские, актовый зал, игровые для групп продленного дня.

Строительство нового ФАПа в микрорайоне Березки завершится в 2024 году. Там появятся процедурные и смотровые кабинеты, места отдыха, площадка для колясок.