Вода без цвета и запаха: проблемы Дзержинского с водопроводом остались в прошлом

Проверку качества водопроводной воды в домах жителей городского округа Дзержинский устроили министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и член Общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов. Министр подчеркнул, что всех жителей округа обеспечили чистой водой.

В сопровождении заместителя главы администрации городского округа Арсения Козловского контролеры посетили дома на улицах Бондарева и Дзержинская, где пообщались о качестве воды с местными жителями.

Источник фото: телеканал «360»

Горожане рассказали, что вкус воды изменился в лучшую сторону, она стала прозрачной и потеряла неприятный запах. Кроме того, в чайниках исчезла накипь.

В городском округе Дзержинский в рамках программы губернатора «Чистая вода» и национального проекта «Жилье и городская среда» построили три участка водовода общей протяженностью 2,3 километра до узлов №№3 и 1 с последующим подключением к системе московского водоканала.

«Благодаря этой программе нам удалось добиться позитивных перемен в жизни каждого жителя Дзержинского и решить многолетнюю проблему. Теперь в домах не будет таких проблем, как вода коричневого цвета и выходящая из строя бытовая техника. Пробы воды проведены — нареканий нет», — отметил временно исполняющий полномочия главы города Сергей Будкин.

Источник фото: телеканал «360»

«В настоящее время все жители Дзержинского городского округа обеспечены чистой питьевой водой из „Мосводоканала“ — это более 56 тысяч человек», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Глава ведомства добавил, что сейчас жители городского округа получают воду надлежащего качества, в чем он сам убедился.

Источник фото: телеканал «360»

Петр Ульянов подчеркнул, что в Общественную палату Подмосковья часто поступали жалобы от жителей на качество воды. Но сейчас она полностью соответствует всем требованиям.