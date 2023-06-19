Подмосковье 19 июня 2023, 12:41 Жителям Подмосковья напомнили о правилах ПДД в честь Дня мотоциклиста Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил мотолюбителям о правилах дорожного движения в честь Всемирного дня мотоциклиста. Количество двухколесного транспорта растет также на фоне теплого летнего сезона.

Во избежание ДТП мотоциклистам необходимо избегать резких маневров и соблюдать требования дорожных знаков. Водителям следует иметь полный комплект экипировки со светоотражающими аксессуарами.

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Также в ведомстве добавили, что на территории региона работают около 1,2 системы фотовидеофиксации на трассах. Кроме автомобилей и грузового транспорта, камеры контролируют и движение мотоциклов.

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