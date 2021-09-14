Праздничный концерт и высадка деревьев. День города отметили во Власихе

День города отметили в городском округе Власиха. Для жителей подготовили праздничный концерт и развлекательные мероприятия. В рамках областной акции «Посади дерево» высадили более 120 рябин, берез, елей и дубов.

В День города во Власихе появилось 120 новых деревьев. За лопаты взялись не только жители, но и первые лица городского округа и региона.

«Хорошо, что в этом году мы по программе „Народная тропа“ здесь заложили тропинку из асфальта, и нашим детям и школьникам стало удобно добираться до школы. Сейчас это будет еще и красиво, потому что мы посадили красивые деревья», — отметил глава городского округа Ерман Потапчук.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков подчеркнул, что чем больше будет высаживаться деревьев, тем красивее и комфортнее будет становиться окружающая среда.

«Поэтому эта акция, думаю, должна постоянно продолжаться, из года в год», — сказал он.

Первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина добавила, что акция проходит два раза в год — весной и осенью. Она поздравила всех с Днем города и пожелала здоровья, счастья и благополучия.

Слова поздравлений звучали и на набережной Верхнего озера. Яркая программа собрала сотни жителей и гостей города. Для них подготовили мастер-классы, конкурсы, программы анимации и выступления городских творческих коллективов. Гости мероприятия отметили, что каждый год празднование становится все масштабнее.

Главной площадкой праздника по традиции стала Центральная площадь. Глава городского округа Молодежный Виктор Юткин напомнил о значимой роли Власихи, где расположен штаб Ракетных войск стратегического назначения.

«Власиха — это та точка на карте мира, от которой зависит мир на земле, и она его сдерживает. И дай бог, чтобы никогда боевые подразделения не пришли в боевую готовность», — сказал почетный гость.

Со сцены звучали не только пожелания мирного неба над головой, но и слова признательности горожанам, которые изо дня в день стараются сделать так, чтобы Власиха процветала, а ее жители чувствовали себя счастливее. Самых активных и целеустремлённых отметили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора, областной думы и главы городского округа. Завершил праздничный вечер большой концерт.