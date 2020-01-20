Вторая жизнь кремлевской елки. Во что превратится главное новогоднее дерево

Все новогодние праздники главная елка страны радовала жителей и гостей столицы на Соборной площади. Но каникулы кончились и теперь ей пришло время обрести вторую жизнь. Совсем скоро новогоднее дерево превратится в необычные экологичные сувениры.

До 2015 года после окончания новогодних праздников главную елку страны отправляли на утилизацию. А потом подмосковные экологи решили после демонтажа забрать новогоднюю ель себе и сделать из нее деревянные сувениры и игрушки для детей.

«Защитники природы и любители лесов задумались в первую очередь о том, что тысячи елок в нашей стране чаще всего попадают на свалки. Это грустно, ведь елка — полезный материал. Поэтому родилась такая идея: из кремлевской елки делать волшебную сувенирную продукцию», — рассказала член Всероссийского общества охраны природы, координатор проекта «Детки кремлевской елки» Елена Белоусова.

Источник фото: телеканал «360»

Клюшки, лыжи, скворечники — во что только ни превращалось главное новогоднее дерево страны. В январе 2017 года из древесины кремлевской ели были изготовлены экокубы. В них экологи упаковали семена, которые собрали из шишек после демонтажа ели на Соборной площади. Теперь так поступают каждый год. Эти семена можно проращивать. Так появился проект «Детки кремлевской елки».

Источник фото: телеканал «360»

Семена уже раздали школьникам. А в 2022 году выращенные молодые ели высадят на аллеях в Москве и Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

А из прошлогоднего новогоднего дерева сделали еще и особенные часы. Одни такие висят в Кремле, другие — в главном управлении ФСБ Российской Федерации, а еще одни пока не нашли своего хозяина.

В этом году за переработку кремлевской елки отвечает мастер Данила. Работу он начал с раскройки материала — определял, сколько сувениров можно сделать из этого дерева. Ему предстоит вырезать необходимые детали и отшлифовать их.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году из кремлевской елки изготовят целую линейку экологичных сувениров: это и наградные кубки для школьников, и формы для колец, которые подарят молодоженам в ЗАГСах, и памятные медали для ветеранов Великой Отечественной войны.