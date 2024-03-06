Подмосковье 06 марта 2024, 15:56 Внутренняя отделка началась в строящейся школе в деревне Голубое пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В деревне Голубое городского округа Солнечногорск активно идет строительство крупнейшей средней общеобразовательной школы. Новое здание, общей площадью 28,3 тысячи квадратных метров, примет первых учеников уже первого сентября этого года.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Здание уже прошло этап устройства кровли и заполнения оконных проемов. В настоящее время активно ведется отделка внутренних помещений, а также монтаж систем отопления и электроснабжения.

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Проект реализуется по указанию губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы «Образование». Строительство идет строго по графику, и по словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Александра Сорокина, школу сдадут к установленному сроку — к первому сентября 2024 года.

Помимо учебных классов, в четырехэтажном здании разместят учебные лаборатории, общественные зоны, актовый зал, столовая и библиотека. На прилегающей территории создадут стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки. Также планируют организовать площадку для обучения правилам дорожного движения и зону для выращивания полезных культур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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