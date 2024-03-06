06 марта 2024, 15:56
Внутренняя отделка началась в строящейся школе в деревне Голубое
В деревне Голубое городского округа Солнечногорск активно идет строительство крупнейшей средней общеобразовательной школы. Новое здание, общей площадью 28,3 тысячи квадратных метров, примет первых учеников уже первого сентября этого года.
Здание уже прошло этап устройства кровли и заполнения оконных проемов. В настоящее время активно ведется отделка внутренних помещений, а также монтаж систем отопления и электроснабжения.
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Проект реализуется по указанию губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы «Образование». Строительство идет строго по графику, и по словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Александра Сорокина, школу сдадут к установленному сроку — к первому сентября 2024 года.
Помимо учебных классов, в четырехэтажном здании разместят учебные лаборатории, общественные зоны, актовый зал, столовая и библиотека. На прилегающей территории создадут стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки. Также планируют организовать площадку для обучения правилам дорожного движения и зону для выращивания полезных культур.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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