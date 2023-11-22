Подмосковье 22 ноября 2023, 17:26 Внутренние отделочные работы начались в новом главном детском госпитале Подмосковья Ксения Борцова

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Уникальная детская областная больница начнет работу в Красногорске уже в марте 2024 года. Она будет оснащена 17 стационарными отделениями, включая нейрохирургию и кардиологию, а также 13 операционными блоками с возможностью проведения телемедицинских консультаций.

Диагностический центр клиники предназначен для обслуживания 300 пациентов за смену. Кроме того, будут функционировать симуляционный центр для обучения медицинского персонала и вертолетная площадка для экстренных случаев.

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На сегодняшний день в больнице ведется внутренняя отделка помещений, а наружные работы по фасадам почти завершены, начинается благоустройство территории.

Во дворе планируется построить игровую площадку для детей-пациентов и установить скамейки для их родителей, также будет предусмотрена собственная парковка для гостей больницы.

Ожидается, что в клинику будут закуплены 3D-навигационная система для сложных операций, телеуправляемый рентген, КТ-сканер на 128 срезов, реабилитационное оборудование, аппараты МРТ, ИВЛ и большое количество другого современного медицинского оборудования.

Планируется, что Красногорская больница станет ведущим центром детского здравоохранения в Подмосковье и первой в России многопрофильной детской клиникой, где 15 тысяч маленьких пациентов из всех регионов страны смогут получить медицинскую помощь по ОМС.

Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова

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