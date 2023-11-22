22 ноября 2023, 17:26
Внутренние отделочные работы начались в новом главном детском госпитале Подмосковья
Уникальная детская областная больница начнет работу в Красногорске уже в марте 2024 года. Она будет оснащена 17 стационарными отделениями, включая нейрохирургию и кардиологию, а также 13 операционными блоками с возможностью проведения телемедицинских консультаций.
Диагностический центр клиники предназначен для обслуживания 300 пациентов за смену. Кроме того, будут функционировать симуляционный центр для обучения медицинского персонала и вертолетная площадка для экстренных случаев.
Реклама
На сегодняшний день в больнице ведется внутренняя отделка помещений, а наружные работы по фасадам почти завершены, начинается благоустройство территории.
Во дворе планируется построить игровую площадку для детей-пациентов и установить скамейки для их родителей, также будет предусмотрена собственная парковка для гостей больницы.
Ожидается, что в клинику будут закуплены 3D-навигационная система для сложных операций, телеуправляемый рентген, КТ-сканер на 128 срезов, реабилитационное оборудование, аппараты МРТ, ИВЛ и большое количество другого современного медицинского оборудования.
Планируется, что Красногорская больница станет ведущим центром детского здравоохранения в Подмосковье и первой в России многопрофильной детской клиникой, где 15 тысяч маленьких пациентов из всех регионов страны смогут получить медицинскую помощь по ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал строительство взрослой поликлиники в Дзержинском.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Больницы
Реклама
Реклама