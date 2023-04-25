Подмосковье 25 апреля 2023, 12:59 Внутренние инженерные сети отремонтируют в 854 домах Подмосковья за год Фонд капитального ремонта

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В 2023 году в Московской области капитально отремонтируют внутренние инженерные системы в 854 многоквартирных домах. Об этом заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В рамках программы капитального ремонта прошлого года на территории Московской области отремонтировано 570 МКД по данному виду работ. В 2024–2025 годах мы обновим внутренние инженерные коммуникации еще в 1511 МКД», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Работы подразумевают ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года мы заменили внутренние инженерные коммуникации в более 4,7 тысячи многоквартирных домах», — подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД на 2023–2025 годы можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на обновление системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей. Он напомнил, что модернизация данной сферы должна быть прозрачной и своевременной.

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