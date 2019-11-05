Внуки, следите за контентом! Пенсионерки из Клина освоили Instagram

Освоить Instagram в 70 лет — легко! Пенсионеры Клина в рамках программы «Активное долголетие» обучаются компьютерной грамоте, а также занимаются йогой, рисованием и боулингом.

Всем нам знакома ситуация, когда мы дарим своим бабушкам и дедушкам новые гаджеты вместо старых кнопочных телефонов. И даже представить себе не можем, в какую адову муку превращается для них поначалу пользование смартфоном.

«Когда я начинала, у меня было желание этот айфон в форточку выкинуть. Он меня доводил до белого каления, потому что я ничего не понимала. У меня даже вот эти легенькие, как ветерок, прикосновения не получались. Я тыкала и водила по стеклу», — рассказала пенсионерка Галина Молоткова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас 73-летняя Галина Молоткова уже нашла общий язык со своим электронным другом. 82-летняя Нина Максимовна Марчук тоже поначалу злилась на этот «дурацкий» новый телефон с сенсорным экраном.

«Очень даже сложно. Все новое, запоминать надо. Кое-что уловили, что внук или дочка сказали. А вообще нужны занятия с нами. Обязательно», — отметила Нина Марчук.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь на занятиях по использованию гаджетами — аншлаг. А уж после того, как участницы программы «Активное долголетие» узнали, что с телефона можно оплачивать коммуналку и записываться в поликлинику, окунулись в мир всемирной паутины с головой. Правда, не все.

«Два месяца у нас идет уже эта программа, и многие из них пользуются. Но кто-то не доверяет интернету. У нас возраст разный. Те, кому старше 80, принципиально не доверяют интернету, а которым лет 60 — они активно пользуются», — сказала Алла Камчиц, педагог по использованию смартфонов.

Источник фото: телеканал «360»

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Самые любознательные уже хорошо освоили соцсети и лайкают своих детей и внуков. Теперь внукам и внучкам стоит быть аккуратнее с контентом. Ваши бабушки все видят.

Благодаря программе «Активное долголетие» у пенсионеров Клина сложилась отличная компания. Различные занятия для них не только повод пообщаться, но и показать себя. Например, Татьяна Ивановна Кустова ходит на все активности. И смартфон осваивает, и рисованием занимается, и йогу практикует.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионеры из подмосковного Клина точно знают, как зарядиться энергией и где взять сил и бодрости. А после йоги они непременно отправятся в боулинг.