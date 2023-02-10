Подмосковье 10 февраля 2023, 12:44 Внук ученого Сергея Королева провел лекцию для школьников в Истре

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Ученики школы № 2 в Истре из первых рук узнали интересные факты о жизни советского конструктора Сергея Королева. О своем легендарном дедушке ребятам рассказал внук ученого.

Сергей Королев интересен школьникам не только гениальными разработками, но и тем, что смог превратить свою мечту в профессию, ставшую смыслом жизни.

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«Он свою детскую мечту выбрал в возрасте пяти лет. Он решил, что он будет летать, строить самолеты. В возрасте 20 с небольшим лет познакомился с работами Циолковского и понял, что летать хочет не только на самолетах, но и видеть выше, знать, что за атмосферой находится, летать в космос», — рассказал о своем дедушке профессор, доктор медицинских наук Андрей Королев.

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Разработанные Королевым в середине прошлого века технологии используют и сегодня, они не имеют аналогов в мире.

«Встреча в первую очередь ориентирована на детей. Как образ мотивирующий — образ Сергея Павловича Королева, который вопреки всем трениям в его жизни, развивался и шел к своей детской мечте», — рассказал директор школы № 2 Оскар Латыпов.

Подобные встречи в школах округа планируют проводить на регулярной основе.

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