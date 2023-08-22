Важное 22 августа 2023, 15:31 Владимир Мединский отметил большое внимание Подмосковья к развитию школьного образования

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Педагогический форум традиционно проходит в августе в Подмосковье — участвуют директора и учителя со всего региона. Московская область уделяет большое внимание развитию образования, отметил помощник президента Владимир Мединский.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые коллеги, хотелось бы выразить благодарность руководству Московской области за то огромное внимание, которое уделяется проблемам школьного образования в области и людям, которые здесь работают. Вы делаете замечательное дело», — сказал Мединский на открытии форума.

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Он отметил рост интереса к созданию нового учебника по истории России для старшеклассников. По его словам, в социальных сетях уже появилась полемика и «было бы хуже, если бы это событие не вызвало никакого интереса».

Во время форума огласили рейтинг лучших школ Подмосковья за 2023 год. Абсолютными лидерами в регионе стали Физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова.

В топ-3 областных школ вошли физтех-лицей №5 в Долгопрудном, гимназия «Логос» в Дмитрове и Балашихинский лицей.

Награды директорам школ вручил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил команду педагогов за стабильно достойные результаты.

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