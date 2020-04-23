Внимание к защите и тестированию. Медиков в больнице Люберец обеспечили всем необходимым

Врачи Люберецкой больницы обеспечены средствами защиты и лекарствами. Сегодня это проверила подмосковный министр здравоохранения Светлана Стригункова. По ее словам, после появления случаев заражения в больнице главный врач будет еще пристальнее следить за тестированием сотрудников.

Стригункова встретилась с врачами Люберецкой больницы, где у 60 сотрудников нашли коронавирус. Министр удостоверилась, что в больнице достаточно средств защиты и лекарств.

Выявили и причину заболеваемости среди персонала больницы. Дело в том, что у пациентов, которым сначала поставили отрицательные результаты на коронавирус, при повторной сдаче тестов обнаружили коронавирус. После заражения медицинского персонала всех изолировали. Сейчас ситуация взята под контроль. Стригункова вместе с врачами еще раз повторила способы защиты. Они остаются прежними.

Министр обратила внимание, что медперсонал, который работает с коронавирусными пациентами, должен следовать инструкциям безопасности. Все врачи и медсестры должны еженедельно проходить тесты на COVID-19 — Стригункова напомнила главврачам, что они должны контролировать этот процесс. Кроме того, абсолютно весь медицинский персонал должен быть обеспечен средствами защиты, даже если они работают не в стационаре, а ходят по домам по вызовам.

Все врачи — не только работающие в стационарах, но и те, кто ездят домой к пациентам — должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день средств защиты в больнице достаточно, лекарств тоже Светлана Стригункова.

Поликлиники в Люберцах, как и по всему Подмосковью, сейчас закрыты на плановый прием, но врачи продолжают работать. На терапевтов упала повышенная нагрузка, и специалисты помогают им.

«Все специалисты фактически работают в амбулаторной службе. В основном, мы сейчас занимаемся наблюдением больных, которые находятся на дому с ОРЗ, с пневмонией, носителей коронавируса. При любом недомогании, при появлении симптомов ОРЗ больные вызывают врача на дом. <…> Амбулаторная служба обслуживает неотложные вызовы с 08:00 до 22:00 ежедневно, без выходных и праздничных дней», — объяснила заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ирина Штольц.

Заведующая поликлиническим отделением № 1 Люберецкой областной больницы Нина Сайгак добавила, что лекарства в аптеках есть, ими обеспечены все пациенты. По ее словам, тяжелее других COVID-19 переносят люди с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями легких.

Ситуация, как и во всей стране, напряженная, болеют не только пациенты, но и наш персонал. Поэтому мы работаем малым составом, но стараемся оказать помощь в полном объеме. На сегодня мы имеем все средства индивидуальной защиты, мы имеем все средства лечения наших профильных больных, имеем возможность госпитализировать тяжелые формы этого заболевания Нина Сайгак.

В Люберецкой областной больнице коронавирус нашли у 60 сотрудников. Сейчас все медицинское учреждение продезинфицировано. Заболевшие лечатся, также установлены те, с кем они контактировали. Их поместили под наблюдение.