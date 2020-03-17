«Внимание! Еда!»: как не попасться на маркетинговые уловки и выбрать полезные продукты

И обертка красивая, и состав радует — такие продукты хотелось бы покупать. Но из этих двух определений самого пристального внимания заслуживает второе. Телеканал «360», Общенациональная ассоциация генетической безопасности и Фонд президентских грантов запустили проект «Внимание! Еда!». Вышла уже вторая серия, помогающая найти лучшие по составу сухие завтраки.

Что скрывается под пестрыми упаковками? Мы проверили то, что каждый день вам предлагают приобрести в магазинах. Недобросовестный производитель или плохая торговая сеть не ускользнут от нашего внимания.

Изначально американские и европейские врачи задумывали сухие завтраки как часть лечебного рациона. Они состояли из отрубей, прошедших прессовочный процесс. Такие продукты не содержали добавок и красителей, но и вкусными назвать их было сложно. Зато полезными — легко. Но со временем в сухих завтраках стало появляться все больше добавок, а их производители вступили в настоящую маркетинговую борьбу.

Полки магазинов стали ломиться от товаров с такими броскими надписями, как, например, «завтрак чемпионов» или «стань энерджайзером». И все, как один, во весь голос кричат о здоровье и невероятной пользе этих продуктов: мол, источники витаминов, стопроцентная натуральность и так без конца.

Мы взяли на экспертизу самые популярные сухие завтраки. Такие чаще всего с энтузиазмом выбирают дети. На исследование в лабораторию отправились как готовые шоколадные завтраки, так и хлопья цельной пшеницы, обогащенные витаминами и минералами. Результаты нас поразили. Практически во всех образцах надписи на этикетках недостоверные, а производители вводят нас в заблуждение.

«Вы представляете, что в продуктах, которые вы едите, четверть состава — это просто сахар? А когда производитель заявляет одну цифру, но кладет туда намного больше, то идет дезинформация покупателя. И если человек ведется на маркетинговые названия и часто употребляет такие продукты, то, конечно, он невольно будет набирать вес», — сказала диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Подробности смотрите в материале «360».