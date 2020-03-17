«Внимание! Еда!»: как не попасться на маркетинговые уловки и выбрать полезные продукты
Что скрывается под пестрыми упаковками? Мы проверили то, что каждый день вам предлагают приобрести в магазинах. Недобросовестный производитель или плохая торговая сеть не ускользнут от нашего внимания.
Изначально американские и европейские врачи задумывали сухие завтраки как часть лечебного рациона. Они состояли из отрубей, прошедших прессовочный процесс. Такие продукты не содержали добавок и красителей, но и вкусными назвать их было сложно. Зато полезными — легко. Но со временем в сухих завтраках стало появляться все больше добавок, а их производители вступили в настоящую маркетинговую борьбу.
Полки магазинов стали ломиться от товаров с такими броскими надписями, как, например, «завтрак чемпионов» или «стань энерджайзером». И все, как один, во весь голос кричат о здоровье и невероятной пользе этих продуктов: мол, источники витаминов, стопроцентная натуральность и так без конца.
Мы взяли на экспертизу самые популярные сухие завтраки. Такие чаще всего с энтузиазмом выбирают дети. На исследование в лабораторию отправились как готовые шоколадные завтраки, так и хлопья цельной пшеницы, обогащенные витаминами и минералами. Результаты нас поразили. Практически во всех образцах надписи на этикетках недостоверные, а производители вводят нас в заблуждение.
«Вы представляете, что в продуктах, которые вы едите, четверть состава — это просто сахар? А когда производитель заявляет одну цифру, но кладет туда намного больше, то идет дезинформация покупателя. И если человек ведется на маркетинговые названия и часто употребляет такие продукты, то, конечно, он невольно будет набирать вес», — сказала диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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