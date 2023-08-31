Подмосковье 31 августа 2023, 11:07 Внештатные врачи Минздрава Подмосковья провели выездной прием для детей с сердечными паталогиями Unsplash

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Бригада кардиологов провела приемы для детей с подозрениями на патологии сердца в Зарайске. Мероприятия прошли по программе «Доступная кардиология». Врачи также провели обучающий семинар для медиков больницы на тему амбулаторного наблюдения за детьми с врожденными пороками сердца до и после операций.

Как рассказал главный детский кардиохирург Минздрава Московской области Марат Тараян, современные методы кардиохирургии позволяют устранить практически любую проблему, если вовремя поставлен точный диагноз.

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Выездные приемы провели Марат Тараян и главный детский кардиолог минздрава Московской области, руководитель детского кардиологического отделения НИКИ детства Альфия Дроздова. Специалисты осмотрели 21 ребенка, пять из которых были госпитализированы. Следующий выезд экспертов запланирован в Рузу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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