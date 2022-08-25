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    25 августа 2022, 05:52

    Внештатные инспекторы ВООП начнут следить за чистотой в Подмосковье

    Следить за чистотой Подмосковья будут внештатные инспекторы из ВООП

    Анастасия Сазонова, Юлия Шелковенко

    В Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) состоялась встреча с представителями столичного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Участники обсудили вопрос формирования группы внештатных инспекторов для мониторинга территории Московской области.

    Внештатные инспекторы ВООП начнут следить за чистотой в Подмосковье

    «Мы давно хотели наладить диалог с коллегами, нам важно в работе соблюсти интересы общественности, которые переживают за вопросы чистоты также, как и мы. Обсудили, как представляем себе подготовку внештатных сотрудников, которые помогут основному составу блюсти чистоту», — поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова.

    Участники встречи решили организовать форум, посвященный общественному контролю экологии урбанизированных территорий. ВООП является самым крупной организацией в России, которая почти 100 лет занимается обеспечением благоприятной экологической ситуации в стране.

    В ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии с ГУСТ. Общественники будут следить за чистотой во всей Московской области.