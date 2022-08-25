Внештатные инспекторы ВООП начнут следить за чистотой в Подмосковье

В Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) состоялась встреча с представителями столичного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Участники обсудили вопрос формирования группы внештатных инспекторов для мониторинга территории Московской области.

«Мы давно хотели наладить диалог с коллегами, нам важно в работе соблюсти интересы общественности, которые переживают за вопросы чистоты также, как и мы. Обсудили, как представляем себе подготовку внештатных сотрудников, которые помогут основному составу блюсти чистоту», — поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова.

Участники встречи решили организовать форум, посвященный общественному контролю экологии урбанизированных территорий. ВООП является самым крупной организацией в России, которая почти 100 лет занимается обеспечением благоприятной экологической ситуации в стране.

В ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии с ГУСТ. Общественники будут следить за чистотой во всей Московской области.