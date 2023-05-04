Подмосковье 04 мая 2023, 16:12 Внештатные инспекторы ГУСТ выявили около 1,5 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за месяц ГУСТ МО

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Внештатные инспекторы ГУСТ помогают следить за качеством содержания территорий в Подмосковье. За апрель активные жители выявили около 1,5 тысячи дефектов чистоты и занесли информацию в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ, чтобы коммунальные службы оперативно взяли их в работу.

«Наиболее активно потрудились коллеги из городского округа Богородский — они зафиксировали 489 дефектов. В Балашихе граждане направили в работу коммунальным службам 438 недочетов, а в Серпухове — 134», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, больше всего обращений касалось некачественной уборки мусора и содержания детских площадок. Отмечается, что внештатным инспектором ГУСТ может стать любой житель Подмосковья, достигший 18 лет.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков. Он подчеркнул, что в округе в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.

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