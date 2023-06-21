Подмосковье 21 июня 2023, 14:04 Внештатные инспекторы ГУСТ выявили 6 тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья Внештатный инспектор / ГУСТ

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Внештатные инспекторы ГУСТ помогают управлению следить за чистотой и порядком в Подмосковье. Так, за полгода работы они зафиксировали свыше шести тысяч нарушений, которые направили коммунальным службам для устранения.

«Внештатники показывают свое неравнодушие на регулярной основе, а за первое полугодие активно себя проявили наши помощники в городском округе Балашиха — 615 нарушений было выявлено, но и местные коммунальные службы оперативно реагируют — 95% уже отработано», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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На данный момент свыше 90% замечаний, занесенных на платформу СКПДИ внештатными инспекторами, устранили в Подмосковье, а в 15 округах с работой справились на 100%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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