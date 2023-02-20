Подмосковье 20 февраля 2023, 12:55 Внештатные инспекторы ГУСТ сделали более 2 тысяч замечаний коммунальщикам Подмосковья с января

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Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья фиксируют дефекты в содержании территорий с помощью мобильного приложения АИС МДП на платформе СКПДИ. Так, с начала года активисты сделали более 2,4 тысячи замечаний региональным коммунальным службам.

«Активнее всего внештатные инспекторы работают в Богородском городском округе: с начала года было выявлено 547 замечаний. В Серпухове за аналогичный период зафиксировали 311 дефектов, в Подольске — 303 нарушения», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что меньше всего замечаний к чистоте территорий у инспекторов было в Раменском — три недочета, в Коломенском — четыре и в Павловском Посаде — девять.

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Стать внештатным инспектором ГУСТ могут граждане России, достигшие 18 лет. Им предстоит пройти собеседование и обучение, а также предоставить необходимые документы для оформления удостоверения.

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