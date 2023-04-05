Подмосковье 05 апреля 2023, 17:53 Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более 4 тысяч нарушений чистоты с начала года Пресс-служба ГУСТ МО

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Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья помогают следить за качеством содержания территорий в городских округах. Неравнодушные жители Подмосковья мониторят дворовые и общественные пространства, после чего загружают данные о нарушениях в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ.

«За первый квартал 2023 года внештатные инспекторы ГУСТ помогли выявить 4,3 тысячи нарушений в содержании территорий Подмосковья. Наибольшее количество дефектов обнаружили жители следующих городских округов: Богородский — 1195, Серпухов — 634, Подольск — 504», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Большая часть замечаний касалась некачественной уборки снега и наледи. Также среди дефектов выявили неубранный мусор на газонах, проездах, контейнерных и мусорных площадках. На данный момент коммунальные службы устранили 85% недочетов.

Стать внештатным инспектором ГУСТ в своем городе может любой желающий. Для этого нужно пройти собеседование в территориальном отделе ведомства и обучение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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