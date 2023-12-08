Подмосковье 08 декабря 2023, 17:38 Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более 11 тысяч недочетов в содержании территорий за год ГУСТ МО

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Внештатные инспекторы ГУСТ помогают следить за чистотой и порядком дворов в Подмосковье. Так, с начала года они выявили около 11 тысяч дефектов, 98% из которых уже устранили.

«Наши активисты живут в разных муниципалитетах. Например, в Богородском в этом году устранили 2125 недочетов, обнаруженных неравнодушными помощниками, в Подольске — 1630, в Серпухове — 1203, в Пушкинском — 1148, в Балашихе — 735, более 600 — в Ступине и Пушкинском», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Самые активные внештатные инспекторы получили в ноябре благодарственные письма. Лучшими стали 18 активистов из пяти округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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